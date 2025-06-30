Італія

Футболіст мав постійну ігрову практику в цьому сезоні.

Італійський опорний півзахисник Фіорентини Роландо Мандрагора в цьому сезоні не мав постійного місця в стартовому складі, однак на полі з’являвся чи не в кожному матчі хоча б на певну кількість хвилин.

Чи влаштовує така ситуація за рік до завершення контракту самого 28-річного футболіста можна буде доволі легко перевірити вже найближчим часом.

Клуб із Флоренції знає, що за його гравцем полюють Болонья та севільський Бетіс, і при цьому Фіо робить ставку на збереження Мандрагори у власному складі.

Відповідно "фіолетові" готують новий контракт для Роландо.

За сезон італійця дев’ять голів та шість гольових передач у 43 матчах (3063 хвилини).