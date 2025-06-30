Футболіст мав постійну ігрову практику в цьому сезоні.
Роландо Мандрагора, Getty Images
30 червня 2025, 08:45
Італійський опорний півзахисник Фіорентини Роландо Мандрагора в цьому сезоні не мав постійного місця в стартовому складі, однак на полі з’являвся чи не в кожному матчі хоча б на певну кількість хвилин.
Чи влаштовує така ситуація за рік до завершення контракту самого 28-річного футболіста можна буде доволі легко перевірити вже найближчим часом.
Клуб із Флоренції знає, що за його гравцем полюють Болонья та севільський Бетіс, і при цьому Фіо робить ставку на збереження Мандрагори у власному складі.
Відповідно "фіолетові" готують новий контракт для Роландо.
За сезон італійця дев’ять голів та шість гольових передач у 43 матчах (3063 хвилини).