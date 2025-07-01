Італія

Колишній гравець Ювентуса може підписати контракт з Болоньєю після відходу з МЛС.

Болонья веде просунуті переговори щодо трансферу вінгера Федеріко Бернардескі, який залишив Торонто на правах вільного агента за обопільною згодою.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, 31-річний італієць наразі близький до повернення до Серії A.

За інформацією джерела, Бернардескі став пріоритетною ціллю для керівництва Болоньї в це трансферне вікно. Клуб уже зробив офіційний запит на підписання 31-річного атакувального півзахисника.

Очікується, що угода буде укладена найближчим часом. Таким чином, Бернардескі може знову з’явитися на полях чемпіонату Італії після трьох років у канадському клубі, де він провів 99 матчів, забив 26 голів та віддав 16 асистів.