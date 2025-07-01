Італія

Італійський клуб на фінальній стадії переговорів із канадським форвардом.

Ювентус наблизився до досягнення домовленості з нападником збірної Канади Джонатаном Девідом.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, туринський клуб зробив нову пропозицію 25-річному футболісту, яка була позитивно сприйнята.

Наразі сторони продовжують переговори щодо остаточних деталей особистого контракту. Ювентус сподівається отримати "зелене світло" найближчим часом, щоб оформити трансфер.

Нагадаємо, Джонатан Девід залишив Лілль на правах вільного агента влітку цього року. У минулому сезоні канадець забив 25 голів і віддав 12 асистів у 48 матчах.