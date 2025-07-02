Італія

А клуби тим часом уже погодили трансфер.

Німецький центральний захисник італійського Мілана Малік Тіав цього літнього трансферного вікна став об’єктом для полювання з боку Комо.

Команда Сеска Фабрегаса провела блискавичні перемовини з "россонері" щодо 23-річного виконавця.

Клуби узгодили перехід за 25 млн євро, а гравець отримав на підписання контракт до 2029 року із зарплатнею в 3,8 млн євро.

Однак тоді, коли, здавалося б, усі деталі погоджені, Тіав повідомив обидва клуби, що не впевнений у проєкті, який йому пропонує Комо.

Через це процес перемовин пішов на вимушену перерву й сторони вже тиждень не можуть дійти бодай якогось спільного бачення їхнього майбутнього.

За минулий сезон Тіав провів 31 матч, забив один гол та віддав один гольовий пас.