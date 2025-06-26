Італія

Центральний захисник може змінити клуб за 25 мільйонів євро, остаточне рішення очікується найближчим часом.

Італійський Комо зробив серйозний крок у напрямку підписання центрального захисника Мілана Маліка Тіава. Як повідомляє Фабріціо Романо, сторони досягли домовленості щодо трансферу 23-річного німця за 25 мільйонів євро.

Угода наразі перебуває на завершальному етапі — все залежить від самого футболіста та умов особистого контракту, який йому запропонує Комо. Очікується, що остаточне рішення щодо переходу буде ухвалене вже найближчими днями.

У сезоні-2024/25 Малік Тіав провів 31 матч у футболці Мілана, відзначившись одним голом і одним асистом. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість оцінюється в 18 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Мората погодився на перехід у Комо.