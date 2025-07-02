Італія

Туринський клуб наблизився до завершення трансферу канадського форварда.

Ювентус зробив ще один крок до підписання нападника Джонатана Девіда, який залишив Лілль на правах вільного агента наприкінці цього сезону.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, туринці вже запланували медичне обстеження гравця на п’ятницю, 4 липня.

Угоду було фактично погоджено раніше, а 2 липня інсайдер підтвердив — трансфер у стадії фінального оформлення. Девід має стати одним із ключових підписань Ювентуса цього літа.

У минулому сезоні 25-річний канадець забив 25 голів і віддав 12 асистів у 48 матчах.