Гравець провів сезон у оренді в "россоблу".
Томмазо Побега, Getty Images
03 липня 2025, 08:25
Італійський центральний півзахисник Томмазо Побега все ніяк не може зачепитись за місце в стартовому складі рідного для нього Мілана, тож останні роки для нього проходять у різноманітних орендах.
Минулий сезон 25-річний виконавець відіграв, зокрема, у Болоньї, у якої було право на викуп футболіста за 12 млн євро після завершення угоди, але "россоблу" вирішили, що це занадто дорого.
Однак після повернення Побеги до "россонері" в Болоньї переконані, що ані рідний для гравця клуб не має потреби тримати футболіста в своєму складі, ані сам гравець не хоче залишатись у Мілані.
Саме тому Болонья зробила пропозицію з розрахунком на 8-9 млн євро за повноцінний трансфер напередодні.
За сезон Побега провів 30 матчів, забив чотири голи та віддав три гольові передачі.