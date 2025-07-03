Італія

Гравець провів сезон у оренді в "россоблу".

Італійський центральний півзахисник Томмазо Побега все ніяк не може зачепитись за місце в стартовому складі рідного для нього Мілана, тож останні роки для нього проходять у різноманітних орендах.

Минулий сезон 25-річний виконавець відіграв, зокрема, у Болоньї, у якої було право на викуп футболіста за 12 млн євро після завершення угоди, але "россоблу" вирішили, що це занадто дорого.

Однак після повернення Побеги до "россонері" в Болоньї переконані, що ані рідний для гравця клуб не має потреби тримати футболіста в своєму складі, ані сам гравець не хоче залишатись у Мілані.

Саме тому Болонья зробила пропозицію з розрахунком на 8-9 млн євро за повноцінний трансфер напередодні.

За сезон Побега провів 30 матчів, забив чотири голи та віддав три гольові передачі.