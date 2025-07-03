Італія

Колись його батько теж почав виступи в Європі з Італії.

Уругвайський нападник Херемія Рекоба, син відомого свого часу форварда збірної цієї країни Альваро Рекоби, робить перші кроки в своїй професійній кар’єрі.

Як і батько свого часу, 21-річний виконавець наразі грає за Насьйональ на батьківщині, але вже незабаром може повторити той самий шлях і перебратись до Італії.

Щоправда, Альваро здійснив трансфер одразу до міланського Інтера, тоді як для Херемії готують варіант простіше — перехід до Лечче.

Насьйональ надіслав запит "вовкам" у 3,5 млн євро за свого футболіста й очікується, що італійський клуб має невдовзі узгодити цей трансфер.

Тим часом на рахунку уругвайця п’ять голів у 27 матчах поточного сезону місцевого футболу.