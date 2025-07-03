Італія

26-річний футболіст близький до переходу до складу чемпіона Італії.

Наполі домовився з нідерландським ПСВ про перехід півзахисника Ноа Ланга.

Клуби погодили всі пункти угоди, крім умов оплати, проте ця формальність залишилася останньою, повідомляє Фабріціо Романо.

Лангу 26 років, його ринкова вартість становить 25 млн євро. У сезоні-2024/25 футболіст провів 44 матчі у всіх клубних турнірах, в яких забив 14 м'ячів і зробив 12 результативних передач.

Нагадаємо, що Наполі є чинним чемпіоном Італії.

Раніше повідомлялося, що Наполі наближається до трансферу захисника Болоньї.