Італія

Півзахисник поступово набуває досвіду в "дорослому" футболі.

Ісландський атакувальний півзахисник Гакон-Арнар Гаральдссон добре зарекомендував себе ще за часи виступів у данському Копенгагені, тому й не забарився його трансфер до французького Лілля влітку 2023 року за 15 млн євро.

І вже після двох сезонів у складі "догів" із загальними 76 матчами, 13 голами та 10 гольовими передачами 22-річний виконавець готовий до наступного кроку цього літа.

Італійська Рома цілком готова забезпечити футболісту розвиток кар’єри в Серії A, і "вовки" вже почали робити запити щодо можливого трансферу.

Очікується, що римляни наполягатимуть на сумі в 20-25 млн євро компенсації для Лілля за гравця з контрактом до 2028 року.