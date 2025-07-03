Італія

Італійці готують чергове підсилення.

Нідерландський нападник АЗ ганського походження Джейден Аддай відносно нещодавно залишив склад молодіжних команд рідного клубу та почав грати на "дорослому" рівні.

Але прогрес 19-річного виконавця вже не залишає осторонь різноманітні клуби з провідних чемпіонатів Європи, тож його трансфер на підвищення був лише питанням часу.

І хто, як не італійський Комо на чолі із Сеском Фабрегасом, знає, як працювати з молодими та перспективними футбольними талантами.

Представники Серії A діяли швидко та на випередження інших претендентів — перша ставка одразу в 14 млн євро, і трансфер закрито.

АЗ дав згоду на перехід свого футболіста, той також підтвердив наміри долучитись до Комо, і вже Аддай перебуває на шляху до Італії, де відбудеться його медогляд перед підписанням контракту.

У минулому сезоні Джейден забив 10 голів та віддав чотири гольові передачі за 36 матчів.