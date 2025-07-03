Італія

Контракт до 2029 року з опцією продовження ще на сезон.

Мілан оголосив про підписання повноцінного контракту з Самуеле Річчі. Італійський півзахисник підписав контракт з клубом до 30 червня 2029 року з опцією продовження до 30 червня 2030 року.

Самуеле Річчі буде виступати в Мілані під четвертим номером.

Раніше журналіст Джанлукі Ді Марціо повідомляв, що трансфер має скласти 23 мільйони євро плюс 1,5 млн бонусами. Зарплата гравця становитиме два мільйони євро на рік.

Торіно також має можливість отримати 10% від подальшого перепродажу хавбека.

У минулому сезоні Серії А півзахисник провів 34 матчі, у яких забив один м’яч і віддав одну гольову передачу. Загалом за Торіно гравець провів 113 ігор в яких забив чотири голи.

Річчі є гравцем національної збірної Італії за яку на сьогоднішній день зіграв десять матчів.