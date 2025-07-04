Італія

Канадський нападник підписав контракт до літа 2030 року.

Ювентус офіційно оголосив про підписання нападника збірної Канади Джонатана Девіда, який залишив Лілль наприкінці минулого сезону на правах вільного агента.

25-річний форвард уклав із туринським клубом п’ятирічну угоду — до 30 червня 2030 року, повідомляє пресслужба клубу.

Перехід Девіда обійшовся Ювентусу у 12,5 мільйонів євро додаткових витрат, які будуть виплачені протягом трьох фінансових років. Нападник приєднався до "б'янконері" після успішного періоду у французькому Ліллі, де став одним із найрезультативніших гравців чемпіонату.

Народжений у США в родині гаїтянських іммігрантів, Джонатан Девід виріс у Канаді, де й починав футбольну кар’єру. У минулому сезоні канадець забив 25 голів і віддав 12 асистів у 48 матчах за Лілль.