Італія

А вже за рік Челсі отримає відсоток від його продажу.

Англійський атакувальний півзахисник Фаустіно Анжорін завершив підготовку до дорослого футболу в лавах академії лондонського Челсі, після чого в його кар’єрі було чимало оренд до Гаддерсфілда, Портсмута та італійського Емполі.

Останні зрештою забезпечили собі трансфер гравця в якості вільного агента минулого літа.

Але у Челсі при цьому була одна умова — 40% від наступного продажу футболіста залишиться за "синіми".

І про це варто було згадати в контексті подій напередодні, коли Анжорін завершив свій перехід до Торіно на правах оренди із зобов’язанням "биків" викупити його за рік за 4,5 млн євро.

Таким чином Челсі наступного літа може розраховувати на 1,8 млн євро прибутку.

Що ж до самого Анжоріна, то минулого сезону він провів 22 матчі (1118 хвилин), забив два голи та віддав три асисти.