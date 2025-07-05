Італія

Юнак не пробився до основного складу рідного клубу з першої спроби.

У лавах академії італійського Мілана останніми роками прогресував можливо видатний у майбутньому нападник — Франческо Камарда.

17-річного виконавця в минулому сезоні долучали до заявки основної команди "россонері" й він навіть устиг дебютувати в Лізі чемпіонів УЄФА, однак із показником у 14 матчів (214 хвилин) ігрової практики отримував лише дуже обмежену кількість.

Зрештою, клуб та гравець вирішили, що настав час робити наступні кроки, але не в Мілані.

Саме тому прийдешню кампанію Камарда проведе в оренді в складі Лечче, який матиме опцію викупу за скромні 3 млн євро після завершення дії короткотривалої угоди.

Мілан натомість залишив за собою право на викуп гравця в будь-який момент після цього за 4 млн євро.