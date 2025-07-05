Італія

Екс-нападник Наполі та Лаціо переніс операцію.

57-річний екс-форвард Серії А Ігор Протті, оголосив про те, що бореться з важкою хворобою. Один із найвідоміших нападників 1990-х років повідомив про це на особистій сторінці Instagram, поділившись фото з лікарняного ліжка.

"На жаль, трохи більше місяця тому лікарі знайшли у мене небажаного гостя", — написав Протті. "Я переніс першу операцію і наступного тижня почну лікування, щоб покращити ситуацію. Через декілька місяців маю перенести наступну операцію".

Він порівняв свою боротьбу з хворобою з футбольним матчем: "Це дуже важкий матч, я чудово знаю, що можу виграти або програти, але я викладуся на повну, як завжди".

Футбольна спільнота Італії одразу відреагувала на новину хвилею підтримки.

Серед перших висловився ексфорвард Інтера Нікола Вентола: "Давай, Ігоре!"

Колишній воротар збірної Італії Марко Амелія, який виступав разом із Протті в Ліворно, написав коротко, але щиро: "Ти зможеш, бомбардир". Теплі слова надіслали також чемпіон світу Марко Матерацці, професійний велогонщик Дієго Уліссі та екс-капітан збірної Італії з тенісу, Філіппо Воландрі.

Ігор Протті — культова постать для італійського футболу. За свою кар’єру він виступав за Барі, Лаціо, Наполі, Реджану, Мессіну та Ліворно, де завершив кар'єру у 2005 році. У сезоні 1995/96 він став найкращим бомбардиром Серії А, забивши 24 голи за Барі. Цікаво, що в тому сезоні його клуб вилетів з елітного дивізіону.

Після завершення кар’єри Протті займав керівні посади у Ліворно і допомагав клубу повернутися до життя після банкрутства.