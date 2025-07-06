Італія

Але на футболіста вже є конкретний претендент.

Чорногорський нападник італійського Лечче Нікола Крстович грає в Серії A відносно нещодавно, бо лише влітку 2023 року залишив словацький клуб Дунайська Стреда та за 3,9 млн євро перебрався на Апеннінський півострів.

Контракт 25-річного гравця з клубом розрахований ще на два роки, а 12 голів та п’ять гольових передач за 38 матчів минулого сезону дають зрозуміти, що потенційні претенденти на трансферному ринку можуть цим скористатись у процесі перемовин.

Власне, уже скористались — англійський Лідс запропонував 23 млн євро за цього гравця.

Але Крстович може в підсумку залишитись у Італії й просто змінити один "вовчий" за прізвиськом клуб на інший — Рома почала цікавитись статусом футболіста напередодні й планує втрутитись у процес перемовин щодо нього.