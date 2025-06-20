Англія

Клубам поки що не вдалося досягнути домовленості щодо трансферу.

Центральний нападник Лечче Нікола Крстович опинився на трансферному радарі Лідс Юнайтед, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що за 25-річного чорногорця клуб АПЛ запропонував 23 мільйони євро + бонуси. "Джаллороссі" ж за свого бомбардира хочуть отримати більше.

Крстович представляє Лечче із серпня 2023 року [придбали за 3.9 млн євро]. Тоді він підписав контракт за схемою "4+1". За даними transfermarkt, колишній клуб Ніколи, а саме Дунайська Стреда, отримає 15% від потенційного майбутнього продажу гравця.

У сезоні-2024/25 чорногорець відзначився 11-ма голами [із 27-ми командних] в 37-ми матчах Серії А, допомігши Лечче врятуватися від вильоту.

Нагадаємо, раніше Лідс Юнайтед повернув до АПЛ вихованця Манчестер Сіті.