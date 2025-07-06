Італія

А Тоттенгем тим часом уже назвав ціну.

Малійський опорний півзахисник Ів Біссума долучився до складу лондонського Тоттенгема влітку 2022 року в якості трансферу з Брайтона за 29,2 млн євро.

Відтоді нині вже 28-річний виконавець провів за "шпор" рівно 100 офіційних матчів та забив два голи.

І на цьому круглому показнику кар’єра Біссума в Англії може добігти до завершення, бо за рік до завершення дії контракту його позиції в клубі є суперечливими.

Тоттенгем розуміє, що досягти домовленості щодо нової угоди з футболістом в його нинішньому статусі буде важко, тому готовий продавати.

15-20 млн євро — така пропозиція "шпор" цілком задовольнить.

І туринський Ювентус та турецький Фенербахче на тлі появи цих новин помітно активізували свій інтерес, адже й до цього цікавились цим футболістом.

Біссума у минулому сезоні провів 44 матчі (2514 хвилин) та забив два голи.