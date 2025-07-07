Італія

Вихованець Спарти залишив клуб та переїхав до Серії А.

Болонья офіційно оголосила про трансфер центрального захисника Мартіна Вітіка з празької Спарти. За інформацією Football Italia, угода передбачає суму 15 мільйонів євро — 11 мільйонів фіксованих платежів і до 4 мільйонів бонусами. 22-річний чех підписав чотирирічний контракт до літа 2029 року.

Мартін Вітік є вихованцем Спарти. З 2021 року захисник закріпився в основній обоймі команди. За цей період провів 192 матчі та забив 21 гол у чемпіонаті, Кубку Чехії та єврокубках.

У сезоні 2024/25 чех зіграв 42 матчі за Спарту в усіх турнірах, ставши ключовим гравцем команди, яка виграла внутрішній чемпіонат і вийшла в груповий етап Ліги чемпіонів. Потужний, надійний у повітрі та з хорошою стартовою швидкістю, він розглядається як прямий замінник Сема Беукеми, який близький до переходу в Наполі.

Очікується, що трансфер Беукеми буде завершений уже найближчими днями. Італійські ЗМІ повідомляють, що неаполітанський клуб заплатить за 26-річного голландця близько 30 мільйонів євро. Таким чином, Болонья, яка наступного сезону дебютує в Лізі чемпіонів, вже формує оновлений центр оборони під керівництвом Вінченцо Італьяно.