Італія

Мілан домовився про продаж захисника, а Зінченко може стати його наступником.

Французький захисник Тео Ернандес залишає Мілан і переходить до Аль-Хіляль. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, сторони вже фіналізували угоду, і трансфер буде оформлено офіційно найближчими днями.

Сума трансферу складе 25 мільйонів євро. Два тижні тому Ернандес досяг усної домовленості з саудівським клубом, а тепер сторони перейшли до юридичного оформлення переходу. Контракт гравця розраховано на декілька сезонів, деталі угоди поки не розголошуються.

27-річний Ернандес виступав за Мілан із 2019 року. За цей час провів понад 250 матчів у складі "россонері". Минулого сезону він відіграв 49 матчів у всіх турнірах: забив 5 голів та віддав 6 асистів.

У гравця залишався один рік контракту з Міланом, і клуб вирішив не втрачати його безкоштовно наступного літа.

Очікується, що новим лівим захисником у команді Сімоне Індзагі може стати інший гравець із міжнародним досвідом — у медіа згадували зокрема про українця Олександра Зінченка як одного з варіантів заміни.

Для Аль-Хіляль цей трансфер є черговим гучним підсиленням після підписання Неймара, Малкома, Рубена Невеша та інших зірок за останні роки.