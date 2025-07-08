Італія

35-річний італієць очолив бразильський клуб до кінця сезону 2026 року

Ботафогу офіційно оголосив про призначення Давіде Анчелотті на посаду головного тренера першої команди. 35-річний італієць підписав контракт із клубом до завершення сезону 2026 року. Вранці 8 липня фахівець прибув до Ріо-де-Жанейро, а вже вдень був представлений команді на тренувальній базі.

Разом із Анчелотті-молодшим до штабу приєдналися іспанець Луїс Тевенет, британець Ендрю Манган та італійський тренер з фізпідготовки Лука Ґерра.

Син легендарного Карло Анчелотті — Давіде — працював його помічником у таких топ-клубах, як Реал Мадрид, Баварія, ПСЖ, Наполі та Евертон, а також у збірній Бразилії..

"Це крок у майбутнє, який базується на інноваціях, молодості, амбіціях і високій продуктивності. Анчелотті — один із найперспективніших тренерів свого покоління, і ми впевнені, що разом з ним зможемо створити нову еру успіхів для Ботафогу", — йдеться у заяві клубу.