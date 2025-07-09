Вхопили досвідченого вільного агента на ринку.
Адріян Ісмайлі, x.com/TorinoFC_1906
09 липня 2025, 11:06
Албанський центральний захисник Ардіян Ісмайлі влітку цього року завершив свій чотирирічний контракт з італійським Емполі та отримав статус вільного агента на трансферному ринку.
28-річний виконавець у складі "адзуррі" встиг провести 106 матчів та був стабільно основним у минулому сезоні, зігравши 31 поєдинок.
І коли дія угоди Ісмайлі з Емполі завершилась, Торіно активно взявся вмовляти його на перехід до свого складу.
Вийшло доволі продуктивно — "бики" оголосили про перехід футболіста та підписання з ним контракту до 2027 року з можливістю укласти угоду ще на один сезон.