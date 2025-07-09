Італія

Вхопили досвідченого вільного агента на ринку.

Албанський центральний захисник Ардіян Ісмайлі влітку цього року завершив свій чотирирічний контракт з італійським Емполі та отримав статус вільного агента на трансферному ринку.

28-річний виконавець у складі "адзуррі" встиг провести 106 матчів та був стабільно основним у минулому сезоні, зігравши 31 поєдинок.

І коли дія угоди Ісмайлі з Емполі завершилась, Торіно активно взявся вмовляти його на перехід до свого складу.

Вийшло доволі продуктивно — "бики" оголосили про перехід футболіста та підписання з ним контракту до 2027 року з можливістю укласти угоду ще на один сезон.