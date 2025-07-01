Стало відомо, скільки хоче заробити Челсі на продажу нападника Крістофера Нкунку.

За інформацією Metro, Челсі сподівається виручити близько 41 млн євро на трансфері 27-річного француза, який не бажає залишатися в клубі на наступний сезон. 

Нкунку став гравцем Челсі влітку 2023 року. У поточному сезоні він зіграв у 45 зустрічах у всіх турнірах, забив 15 м'ячів і записав на свій рахунок п'ять результативних передач.

Чинний трудовий договір Нкунку з Челсі розрахований до середини 2029 року. Згідно з даними Transfermarkt, вартість гравця становить 35 млн євро. 

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