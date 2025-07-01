"Сині" хочуть виручити 41 млн євро за француза.
Крістофер Нкунку, Getty Images
01 липня 2025, 11:58
Стало відомо, скільки хоче заробити Челсі на продажу нападника Крістофера Нкунку.
За інформацією Metro, Челсі сподівається виручити близько 41 млн євро на трансфері 27-річного француза, який не бажає залишатися в клубі на наступний сезон.
Нкунку став гравцем Челсі влітку 2023 року. У поточному сезоні він зіграв у 45 зустрічах у всіх турнірах, забив 15 м'ячів і записав на свій рахунок п'ять результативних передач.
Чинний трудовий договір Нкунку з Челсі розрахований до середини 2029 року. Згідно з даними Transfermarkt, вартість гравця становить 35 млн євро.
Раніше Челсі домовився про трансфер Жуана Педро.