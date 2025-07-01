Англія

"Сині" хочуть виручити 41 млн євро за француза.

Стало відомо, скільки хоче заробити Челсі на продажу нападника Крістофера Нкунку.

За інформацією Metro, Челсі сподівається виручити близько 41 млн євро на трансфері 27-річного француза, який не бажає залишатися в клубі на наступний сезон.

Нкунку став гравцем Челсі влітку 2023 року. У поточному сезоні він зіграв у 45 зустрічах у всіх турнірах, забив 15 м'ячів і записав на свій рахунок п'ять результативних передач.

Чинний трудовий договір Нкунку з Челсі розрахований до середини 2029 року. Згідно з даними Transfermarkt, вартість гравця становить 35 млн євро.

Раніше Челсі домовився про трансфер Жуана Педро.