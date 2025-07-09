Італія

Іспанський фулбек погодив особисті умови контракту до 2030 року та хоче перейти до італійського клубу

Наполі активно працює над трансфером правого захисника збірної Іспанії та Севільї Хуанлу Санчеса.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, переговори між клубами просуваються позитивно, а сторони наближаються до остаточної угоди.

21-річний іспанець уже погодив особисті умови контракту з неаполітанцями — угоду розраховано до 2030 року. Хуанлу зацікавлений у переході до Серії A та активно наполягає на трансфері.

Хуанлу Санчес є вихованцем Севільї, за першу команду якої він зіграв 74 матчі, забив 6 голів та віддав 8 асистів.