Іспанський фулбек погодив особисті умови контракту до 2030 року та хоче перейти до італійського клубу
Хуанлу, Getty Images
09 липня 2025, 23:00
Наполі активно працює над трансфером правого захисника збірної Іспанії та Севільї Хуанлу Санчеса.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, переговори між клубами просуваються позитивно, а сторони наближаються до остаточної угоди.
21-річний іспанець уже погодив особисті умови контракту з неаполітанцями — угоду розраховано до 2030 року. Хуанлу зацікавлений у переході до Серії A та активно наполягає на трансфері.
Хуанлу Санчес є вихованцем Севільї, за першу команду якої він зіграв 74 матчі, забив 6 голів та віддав 8 асистів.