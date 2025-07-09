Італія

Сторони домовилися про розмір компенсації, але угода зависла через відсутність банківських гарантій з боку стамбульців.

Літній перехід Віктора Осімгена з Наполі до Галатасарая на постійній основі поки що не завершено — італійський клуб чекає на банківські гарантії від турецької сторони.

Як повідомляє авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо, сторони провели новий раунд переговорів 9 липня за обідом, на якому обговорювали умови виплат.

Галатасарай уже погодився сплатити 75 мільйонів євро за 26-річного Осімгена, що відповідає клаусулі у контракті нігерійського форварда. Проте без підтверджених фінансових гарантій Наполі не готовий завершувати трансфер.

Осімген також чекає на розв’язання ситуації, щоб остаточно визначитися зі своїм майбутнім. Якщо Гала не надасть належних гарантій щодо своєї платоспроможності найближчим часом, угода щодо повноцінного продовження кар'єри нігерійця у Туреччині може зірватися

Минулого сезону Віктор Осімген відіграв за Галатасарай на правах оренди 41 матч, забив 37 голів та віддав 8 результативних передач.