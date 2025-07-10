Італія

Гравець може продовжити свої подорожі Європою.

Грецький центральний захисник Константінос Мавропанос із літа 2023 року є гравцем лондонського Вест Гема, куди перейшов за 20 млн євро з німецького Штутгарта.

28-річний виконавець за цей час набув достатньої ваги в клубі для того, щоб вважати себе повноцінним виконавцем стартового складу.

Однак відсутність стабільності у виступах команди загалом не переконує грека в тому, що треба залишатись у складі "молотобійців" і надалі.

Цим періодом невизначеності для футболіста може в підсумку скористатись італійська Рома.

ЗМІ повідомляють, що римляни саме шукають собі нового центрального захисника, і нібито Мавропанос є тим варіантом, який повністю влаштовує нового головного тренера "вовків" Джан П’єро Гасперіні за своїми параметрами.

Римляни почали перемовини з гравцем та його клубом кількома днями раніше — поки що, без подробиць та суттєвих зрушень.

Мавропанос за сезон відіграв 35 матчів.