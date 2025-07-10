Італія

Іспанець може продовжити кар'єру в Серії А.

Іспанський хавбек Марко Асенсіо, права на якого належать ПСЖ, може опинитися в італійській Серії А.

Як стало відомо журналістам Gazzetta dello Sport, зацікавленість у трансфері півзахисника виявляє міланський Інтер. Агенти Асенсіо активно підшукують гравцеві нову команду, оскільки він не входить в плани тренерського штабу ПСЖ.

Контракт Марко з парижанами розрахований до середини 2026 року.

У другій половині сезону-2024/25 іспанець виступав на правах оренди за Астон Віллу. Півзахисник провів 13 поєдинків в АПЛ, забив три м'ячі і зробив одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Інтер націлився на Нкунку.