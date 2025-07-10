Мойзе забив 25 голів у минулому сезоні.
Мойзе Кін, Getty Images
10 липня 2025, 11:58
Форвард Мойзе Кін може отримати більш вигідний контракт у Фіорентині, інформує інсайдер Джанлука ді Марціо.
Керівництво італійського клубу збирається укласти з футболістом нову трудову угоду, серйозно збільшивши заробітну плату. Якщо сторони домовляться, то оклад Мойзе складе чотири мільйони євро на рік. У минулому сезоні нападник заробляв 2,2 мільйона.
У минулому сезоні Кін став кращим голеадором "фіалок". Нападник взяв участь у 44 поєдинках флорентійського колективу, записавши на свій рахунок 25 забитих м'ячів і три гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед цікавиться Мойзе Кіном.