Італія

Мойзе забив 25 голів у минулому сезоні.

Форвард Мойзе Кін може отримати більш вигідний контракт у Фіорентині, інформує інсайдер Джанлука ді Марціо.

Керівництво італійського клубу збирається укласти з футболістом нову трудову угоду, серйозно збільшивши заробітну плату. Якщо сторони домовляться, то оклад Мойзе складе чотири мільйони євро на рік. У минулому сезоні нападник заробляв 2,2 мільйона.

У минулому сезоні Кін став кращим голеадором "фіалок". Нападник взяв участь у 44 поєдинках флорентійського колективу, записавши на свій рахунок 25 забитих м'ячів і три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед цікавиться Мойзе Кіном.