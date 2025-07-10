Італія

Переїзд до Мілану свого часу жодного сенсу не мав.

Канадський півзахисник Тейджон Б'юкенен свого часу вражав виступами за бельгійський Брюгге, тож його трансфер до міланського Інтера взимку 2024 року за 7,3 млн євро виглядав дуже перспективним кроком на підвищення.

Але нині вже 26-річний виконавець у підсумку запам’ятається в "нерадзуррі" лише в якості невдалого придбання, і останні пів року для нього минули в оренді у іспанському Вільярреалі, яка виявилась більш продуктивною за весь час у Італії до цього — 13 матчів, один гол та два асисти.

Зрештою, Б’юкенен розумів, що робити в Інтері ще три роки контракту йому нічого, тож повідомив клуб бажання піти, і міланці цю новину радо сприйняли.

Залишилось лише домовитись із потенційними претендентами, серед яких наразі лідирує Сассуоло, бо вже запропонував контракт гравцю до 2029 року з опцію продовження ще на один сезон.

А Інтер тим часом розраховуватиме на 7-8 млн євро та опцію зворотнього викупу.