Італія

Французький голкіпер відмовився від переїзду до Туреччини.

Галатасарай зацікавився голкіпером Мілана Майком Меньяном та вже встиг провести переговори з італійським клубом щодо можливого трансферу.

Турецький гранд бачить у Меньяні основного воротаря на наступний сезон, проте сам футболіст не готовий змінювати клубну прописку. Француз вирішив залишитися в Мілані, де його контракт діє до літа 2026 року.

Нагадаємо, в Італії Майк провів 163 матчі, у 59 з них зберігши свої ворота сухими.