Італія

Цікава новина з Італії.

Матч 24-го туру італійської Серії А сезону-2025/26 між Міланом та Комо може відбутися на території Австралії. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, Італійська федерація футболу вже схвалила проведення цього матчу в австралійському місті Перт, 8-го лютого, 2026-го року.

Зазначається, що тепер треба отримати схвалення з боку Федерації футболу Австралії, УЄФА, Азійської футбольної конфедерації (АФК) та ФІФА.

Зміна місця проведення матчу зумовлена тим, що в цей період стадіон Сан-Сіро буде закрито. 6-го лютого на ньому відбудеться церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2026.