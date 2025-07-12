Італія

Залишилось лише вмовити туринців на продаж.

Португальський захисник Алберту Кошта взимку цього року був придбаний туринським Ювентусом у Віторії Гімарайнш за 13,8 млн євро для компенсації кадрових прогалин у обороні.

Проте своїми виступами 21-річний виконавець за цей час не встиг переконати керівництво "Старої Синьйори" в тому, що він пасуватиме подальшим планам команди Ігора Тудора.

А вже цього літа лісабонський Спортінг запропонував Кошті повернутись на батьківщину.

ЗМІ повідомляють, що "леви" вже досягли домовленості щодо контракту до 2030 року з гравцем, а також запропонували Юве 18 млн євро з урахуванням бонусів.

При цьому туринці залишать за собою ще й 10% від наступного продажу гравця.

Перемовини щодо остаточної угоди ще тривають, але загалом рухаються в бік позитивного завершення.

Кошта відіграв за Ювентус 14 матчів та віддав три гольові передачі.