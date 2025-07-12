Італія

Повернення досвідченого Керманича до Флоренції.

Італійський головний тренер Стефано Піолі ще за часи своєї кар’єри професійного футболіста чимало подорожував поміж клубами рідної країни.

Тим самим уже 59-річний фахівець займається й під час роботи в якості головного тренера, і лише заради грошей аравійського Ан-Насра восени минулого року він зробив невеличке виключення з правил.

Проте Піолі звільнили наприкінці червня вже цього року, але надовго безробітнім він не залишився.

Фіорентина радо оголосило про початок другої каденції Стефано на посаді головного тренера, і вже третьої, якщо брати до уваги минуле керманича в якості футболіста.

Піолі грав за Фіорентину шість років (1989 – 1995), а очолював — упродовж двох сезонів (2017 – 2019).

Контракт підписано до 2028 року. Зарплатня — 3 млн євро за сезон.