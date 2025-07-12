Італія

Конкурент для Артема Довбика.

Ірландський нападник Еван Фергюсон англійського Брайтона другу частину минулого сезону провів у складі лондонського Вест Гема на правах оренди.

20-річний виконавець отримав трохи ігрової практики, але у восьми матчах результативними діями не відзначався.

Після цього юнак повернувся до складу "чайок", але цього літа на нього може очікувати й більш захоплююча пригода.

Італійська Рома активно взялась опрацьовувати його трансфер, і отримала згоду на перехід від самого футболіста.

Очікується, що й Брайтон не буде чинити опір, оскільки наразі йдеться лише про річну оренду.

Чи буде опція викупу? На це питання клуби намагаються знайти відповідь у заключних перемовинах, тоді як сам факт переїзду ірландця до Риму, бодай на прийдешній сезон, уже є доконаним.

Фергюсон у минулому сезоні загалом провів 23 матчі та забив один гол.