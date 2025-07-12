Конкурент для Артема Довбика.
Еван Фергюсон, Getty Images
12 липня 2025, 13:53
Ірландський нападник Еван Фергюсон англійського Брайтона другу частину минулого сезону провів у складі лондонського Вест Гема на правах оренди.
20-річний виконавець отримав трохи ігрової практики, але у восьми матчах результативними діями не відзначався.
Після цього юнак повернувся до складу "чайок", але цього літа на нього може очікувати й більш захоплююча пригода.
Італійська Рома активно взялась опрацьовувати його трансфер, і отримала згоду на перехід від самого футболіста.
Очікується, що й Брайтон не буде чинити опір, оскільки наразі йдеться лише про річну оренду.
Чи буде опція викупу? На це питання клуби намагаються знайти відповідь у заключних перемовинах, тоді як сам факт переїзду ірландця до Риму, бодай на прийдешній сезон, уже є доконаним.
Фергюсон у минулому сезоні загалом провів 23 матчі та забив один гол.