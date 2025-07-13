Італія

Але Ківу хотів активно залучати його в новому сезоні.

Міланський Інтер цього літа перебуває в процесі перебудови після відходу Сімоне Індзагі з посади головного тренера та початку роботи Крістіана Ківу на чолі команди.

Також "змії" перебувають під ризиком залишитись без ключових виконавців зразка минулої кампанії.

Наприклад, під загрозою відходу з клубу перебуває турецький півзахисник Хакан Чалханоглу.

Але позиція Інтера полягає в тому, щоб зробити все необхідне, аби лідер центру поля з клубу не пішов, хоча на Клубному чемпіонаті світу-2025 Ківу вже визначився із заміною для нього — албанський півзахисник Кріст'ян Асллані.

І оскільки Чалханоглу не планують відпускати, 23-річному виконавцю знову буде складно пробитись до стартового складу.

Але грати футболіст хоче постійно, тож пропозиція від, наприклад, Болоньї явно не буде зайвою — "россоблу" напередодні запитали трансферну інформацію щодо футболіста, якого Інтер купив у Емполі два роки тому за 15,7 млн євро.

У минулому сезоні Асллані відіграв 39 матчів, забив три голи та віддав три гольові передачі.