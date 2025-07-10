Турок був близький до переїзду на Батьківщину.
Hakan Çalhanoğlu, getty images
10 липня 2025, 10:00
Півзахисник міланського Інтера Хакан Чалханоглу наступний сезон проведе в своїй нинішній команді. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, 31-річний турок цього літа був дуже близький до переходу в стамбульський Галатасарай, погодивши умови особистого контракту з "левами", але в останній момент угода зірвалася.
Зазначається, що "нерадзуррі" запросили за Чалханоглу 30 млн. євро. Така сума не влаштувала керівництво чемпіонів Туреччини і вони відмовилися від подальших перемовин.
Чинна трудова угода гравця з міланським клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.
Минулого сезону Хакан Чалханоглу відіграв за Інтер 47 матчів, забив 11 голів та віддав 8 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Галатасарай зробив офіційну пропозицію Інтеру щодо трансферу Чалханоглу.