Італія

Турок був близький до переїзду на Батьківщину.

Півзахисник міланського Інтера Хакан Чалханоглу наступний сезон проведе в своїй нинішній команді. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, 31-річний турок цього літа був дуже близький до переходу в стамбульський Галатасарай, погодивши умови особистого контракту з "левами", але в останній момент угода зірвалася.

Зазначається, що "нерадзуррі" запросили за Чалханоглу 30 млн. євро. Така сума не влаштувала керівництво чемпіонів Туреччини і вони відмовилися від подальших перемовин.

Чинна трудова угода гравця з міланським клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 30 млн. євро.

Минулого сезону Хакан Чалханоглу відіграв за Інтер 47 матчів, забив 11 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Галатасарай зробив офіційну пропозицію Інтеру щодо трансферу Чалханоглу.