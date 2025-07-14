Італія

Гравцем цікавились ще взимку.

Німецький Штутгарт останніми роками помітно додав ваги на міжнародній арені, тож його гравцями повсякчас цікавляться інші великі клуби.

Зокрема, уже за рік після придбання за 4 млн євро німецького центрального захисника Джеффа Шабо у Кельна "шваби" готові говорити про продаж за значно більші кошти.

Після сезону з 45 матчами, трьома голами та одним асистом у активі 27-річного виконавця оцінюють уже в усі 15 млн євро.

Саме на таку суму розраховує туринський Ювентус під час перемовин щодо гравця, яким "Стара Синьйора" почала цікавитись ще взимку.

Власне, інтерес пожвавився одразу перемоги Штутгарта над туринцями в минулому розіграші Ліги чемпіонів УЄФА в Турині.

Перші раунди перемовин поміж клубами очікуються найближчими днями.