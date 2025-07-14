Італія

Правий захисник проведе сезон-2024/25 у Серії А, клуб має опцію викупу.

Кремонезе офіційно оголосив про підписання Романо Флоріані Муссоліні, правнука італійського диктатора Беніто Муссоліні, на правах оренди з Лаціо.

Як повідомляє пресслужба клубу, угода включає опцію викупу футболіста після завершення сезону.

22-річний італієць є універсальним гравцем правого флангу — він може діяти як у захисті, так і в півзахисті. Вихованець Лаціо минулий сезон провів у складі Юве Стабія, де був одним із ключових виконавців. За сезон-2024/25 Муссоліні відіграв 33 матчі, забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, сума опції викупу становить 5 мільйонів євро, а Лаціо у разі продажу надалі отримає 50% від трансферу.

Флоріані Муссоліні вже має досвід виступів на професійному рівні — до Юве Стабія він грав у Серії C за Пескару. Тепер отримає шанс виступити у найвищому дивізіоні Італії.