Італія

Фулбек узгодив контракт із римлянами, однак Фламенгу наполягає на сумі 25 мільйонів євро.

Правий захисник Фламенгу Веслі рішуче налаштований перейти в Рому, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

21-річний бразилець відхилив пропозицію зеніта, попри те що російський клуб погодився заплатити 25 мільйонів євро за трансфер.

Рома, своєю чергою, зробила нову пропозицію Фламенгу — пакет у розмірі 22 мільйони євро, включно з бонусами. Однак ця сума була відхилена. Бразильці наполягають на тій самій сумі, яку пропонували з росії — не менше 25 мільйонів євро.

Водночас Рома вже має повну домовленість із самим гравцем. Контракт узгоджений ще минулого тижня, і Веслі чітко заявив про своє бажання перейти саме до італійського клубу. Переговори тривають.

Цього сезону Веслі Франса відіграв за Фламенгу 26 матчів, забив один гол та віддав три результативні передачі. Також на його рахунку дві проведених зустрічі у складі збірної Бразилії.