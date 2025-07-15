Італія

Коментар голкіпера "фіалок".

Воротар Фіорентини Давид де Хеа висловився про майбутній сезон-2025/26 чемпіонату Італії.

"Ми відчуваємо енергію від нового головного тренера команди. Ми всі разом хочемо провести успішний сезон", — передає слова іспанського голкіпера Sky Sport Italia.

Нагадаємо, що нещодавно посаду головного тренера флорентійського колективу зайняв італієць Стефано Піолі. 59-річний фахівець уклав з "фіалками" трирічну угоду.

У минулому сезоні Серії А Фіорентина набрала 65 балів у 38 матчах і фінішувала на шостому місці в турнірній таблиці.