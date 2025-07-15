Коментар голкіпера "фіалок".
Давід Де Хеа, Getty Images
15 липня 2025, 14:21
Воротар Фіорентини Давид де Хеа висловився про майбутній сезон-2025/26 чемпіонату Італії.
"Ми відчуваємо енергію від нового головного тренера команди. Ми всі разом хочемо провести успішний сезон", — передає слова іспанського голкіпера Sky Sport Italia.
Нагадаємо, що нещодавно посаду головного тренера флорентійського колективу зайняв італієць Стефано Піолі. 59-річний фахівець уклав з "фіалками" трирічну угоду.
У минулому сезоні Серії А Фіорентина набрала 65 балів у 38 матчах і фінішувала на шостому місці в турнірній таблиці.