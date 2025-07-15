Італія

24-річний футболіст відправиться в оренду з зобов'язанням викупу.

Лоренцо Лукка близький до переходу в Наполі, повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Сьогодні неаполітанський клуб і Удінезе досягли значного прогресу в переговорах про трансфер 24-річного нападника. Клубам залишилося узгодити останні деталі.

Очікується, що Наполі візьме гравця в оренду за 9 мільйонів євро і буде зобов'язаний викупити його за 26 млн євро.

У минулому сезоні Серії А Лукка забив 12 голів і зробив 1 асист в 33 матчах.

Раніше повідомлялося, що Беукема переходить у Наполі.