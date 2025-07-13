Італія

Захисник Болоньї погодився на перехід ще раніше, підписання контракту очікується найближчим часом.

Наполі, який під керівництвом Антоніо Конте здобув чемпіонство Серії А минулого сезону, активно працює над зміцненням складу перед новою кампанією.

За інформацією Фабріціо Романо, центральний захисник Болоньї Сем Беукема стане гравцем неаполітанського клубу. Сума трансферу складе 31 мільйон євро плюс додаткові послуги.

Нідерландський оборонець дав згоду на перехід ще кілька тижнів тому, і тепер залишилось лише формально завершити угоду — підписання документів очікується найближчими годинами.

Раніше стало відомо, що Наполі відмовився від трансферу Нуньєса.