Італія

Італійський клуб готує запит на трансфер лівого захисника мадридців.

Мілан активно вивчає варіанти для підсилення позиції лівого захисника після трансферу Тео Ернандеса до саудівського Аль-Хілалю. Один із головних кандидатів на заміну — гравець мадридського Реала Фран Гарсия.

Як інформують Calciomercato та журналіст Маттео Моретто, "россонері" вже звернулися до іспанського гранда з проханням надати деталі щодо можливої угоди. Очікується, що перші формальні переговори між клубами розпочнуться вже найближчим часом.

25-річний Гарсия поступово зміцнив свої позиції в основі мадридського клубу, особливо у другій частині минулого сезону, коли вийшов у старті в 16 із 20 матчів Ла Ліги з січня. Втім, Реал нещодавно підписав Альваро Каррераса з Бенфіки, а також досі має у своєму розпорядженні Ферлана Менді, тож конкуренція на лівому фланзі захисту стає ще жорсткішою.

У цьому контексті Мілан сподівається, що мадридці розглядатимуть варіант із продажем Франа. Сам гравець, за даними італійських ЗМІ, також відкритий до переходу на "Сан-Сіро", де бачить більше шансів на регулярну ігрову практику.

Поки що жодних конкретних домовленостей не досягнуто, однак з боку Мілана спостерігається чіткий інтерес і готовність до активного діалогу. Схоже, пошук нового фулбека для "россонері" виходить на фінішну пряму — залишається дочекатися відповіді Реала.