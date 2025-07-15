Італія

Фран Гарсія може стати ключовим трансфером літа.

Італійський гранд Мілан звернувся до мадридського Реала щодо трансферу лівого захисника Франа Гарсії. Клуб активно шукає заміну Тео Ернандесу, який нещодавно перейшов до Аль-Хілалу, і вважає 25-річного іспанця одним із головних кандидатів.

За інформацією Calciomercato, "вершкові" оцінюють Гарсію у 20 мільйонів євро. Очікується, що новий спортивний директор Мілана Іглі Таре розпочне переговори з мадридцями вже цього тижня. Вважається, що відносини між клубами є позитивними, що може полегшити перемовини.

Гарсія, вихованець академії Реала, закріпився в першій команді після вдалої гри за Райо Вальєкано та вразив своїми виступами під керівництвом Хабі Алонсо, зокрема на клубному чемпіонаті світу, де відзначився голом і асистом у шести матчах.

Проте ситуація в Реалі змінюється: клуб нещодавно представив нового лівого захисника — Альваро Каррераса з Бенфіки, який, за очікуваннями, стане основним на цій позиції. Це може скоротити ігровий час Гарсії, і він, за чутками, відкритий до трансферу, якщо отримає гарантії місця в стартовому складі.

Ускладнює ситуацію травма Ферлана Менді, якого не очікують у строю до жовтня-листопада. Відтак Реал може не поспішати з продажем Гарсії без відповідної заміни.