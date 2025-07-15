Фран Гарсія може стати ключовим трансфером літа.
Фран Гарсія, getty images
15 липня 2025, 21:18
Італійський гранд Мілан звернувся до мадридського Реала щодо трансферу лівого захисника Франа Гарсії. Клуб активно шукає заміну Тео Ернандесу, який нещодавно перейшов до Аль-Хілалу, і вважає 25-річного іспанця одним із головних кандидатів.
За інформацією Calciomercato, "вершкові" оцінюють Гарсію у 20 мільйонів євро. Очікується, що новий спортивний директор Мілана Іглі Таре розпочне переговори з мадридцями вже цього тижня. Вважається, що відносини між клубами є позитивними, що може полегшити перемовини.
Гарсія, вихованець академії Реала, закріпився в першій команді після вдалої гри за Райо Вальєкано та вразив своїми виступами під керівництвом Хабі Алонсо, зокрема на клубному чемпіонаті світу, де відзначився голом і асистом у шести матчах.
Проте ситуація в Реалі змінюється: клуб нещодавно представив нового лівого захисника — Альваро Каррераса з Бенфіки, який, за очікуваннями, стане основним на цій позиції. Це може скоротити ігровий час Гарсії, і він, за чутками, відкритий до трансферу, якщо отримає гарантії місця в стартовому складі.
Ускладнює ситуацію травма Ферлана Менді, якого не очікують у строю до жовтня-листопада. Відтак Реал може не поспішати з продажем Гарсії без відповідної заміни.