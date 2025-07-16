Італія

21-річний сербський нападник проведе сезон-2025/26 у Серії B, захищаючи кольори Спеції.

Італійський клуб Спеція офіційно оголосив про підписання нападника Вані Влаховича на правах оренди з Аталанти до кінця сезону-2025/26. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сербський форвард народився у 2004 році й розпочав кар’єру в молодіжній системі Партизана, де відзначився 30 голами у 56 матчах за команду Прімавера. У сезоні-2022/23 він приєднався до Аталанти, де швидко став основним форвардом молодіжного складу, а згодом — гравцем команди U-23, що виступав у Серії C.

Минулого сезону Влахович провів 36 матчів за Аталанту U-23, у яких забив 22 м’ячі та віддав 7 результативних передач. Його результативність дозволила йому стати найкращим бомбардиром групи A Серії C.