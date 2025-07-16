Італія

Але гравцю доведеться зробити один важливий крок на зустріч.

Португальський нападник Франсішку Консейсан другу половину минулого сезону провів у складі туринського Ювентуса на правах оренди з португальського Порту за 10 млн євро.

І цей період у підсумку вийшов для 22-річного виконавця настільки вдалим, що клуби влітку почали розмови про повноцінний трансфер.

Однак досягти згоди в цьому питанні виявилось не так уже й просто, незважаючи на те, що футболіст не бачить своїх перспектив у лавах "драконів" та наполягає на переході не просто до іншого клубу, а саме до Юве.

Із точки зору Порту, якщо Консейсан настільки впевнено хоче переїхати до Італії, то гравець має йти на поступки щодо умов свого чинного контракту.

Ідеться про пункт, за яким Франсішку має отримати 20% від вартості трансферу в якості підписного бонусу, що у випадку останньої пропозиції туринців у 32 млн євро складає 6,4 млн євро.

Порту наполягає на цьому моменті до останнього, бажаючи отримати максимум прибутку від цього переходу, і якщо гравець таки погодиться, то це відкриє дорогу для трансферу.

Ювентусу довелось пропонувати більше грошей через те, що "зебри" наполягали на виплаті суми чотирма частинами впродовж наступних чотирьох років.

Консейсан у минулому сезоні провів 40 матчів, забив сім голів та віддав шість гольових передач.