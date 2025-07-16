Італія

Голкіперська ротація у колективі Аллегрі.

Італійський Мілан цього літа вирішив оновити ротацію на позиції резервного воротаря в клубі.

На зміну 33-річному Марко Спортьєлло прийде 35-річний П’єтро Терраччано.

Щодо цих двох футболістів "россонері" останніми тижнями спілкувались із бергамаською Аталантою та Фіорентиною відповідно.

У підсумку Спортьєлло вже має проходити медогляд у розташуванні "Богині" перед підписанням контракту до 2028 року з опцію продовження ще на сезон, а Терраччано завтра прибуде до Мілану та планує підписати угоду до 2027 року.

Перехід коштуватиме 1 млн євро.

Обидва трансфери в італійських ЗМІ вважають доконаним фактом.

Спортьєлло грав за Мілан починаючи від літа 2023 року та провів 12 матчів, пропустив 14 голів та п’ять разів відіграв "на нуль".

Терраччано виступав за Фіорентину з літа 2019 року та встиг провести 156 ігор, пропустити 185 голів та відзначитись 43 "сухими" матчами.