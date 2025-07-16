Італія

Форварда так просто не відпустять.

Аргентинський нападник Валентін Кастельянос улітку 2023 року транзитом через Нью-Йорк Сіті опинився в римському Лаціо, а консорціум City Group зрештою отримав 15 млн євро за гравця, який до цього виблискував у каталонській Жироні.

Прогрес 26-річного виконавця на цьому не зупинився, і зрештою за ці два сезони він провів у складі "орлів" 86 матчів, забив 20 голів та віддав 13 гольових передач.

Щодо аргентинця римляни тривалий час не отримували жодних пропозицій, але цього літа їх спробував спокусити бразильський Фламенгу, у якого після виступів на Клубному чемпіонаті світу-2025 з’явилось трохи "зайвих" коштів.

І одразу "червоно-чорні" почали розмову із трансферу за 25 млн євро.

Але отримали відмову — Лаціо значно більше за гравця з трьома роками контракту в запасі, або не говоритиме про його відхід цього року взагалі.