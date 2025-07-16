Італія

Россонері шукають фізично потужного нападника.

Італійські ЗМІ повідомляють, що Мілан веде переговори з бельгійським Генком щодо можливого трансферу нігерійського нападника Толу Арокодаре. "Россонері" шукають фізично потужного центрального форварда, який міг би скласти конкуренцію Сантьяго Хіменесу, який приєднався до команди взимку за 35 млн євро.

23-річний Арокодаре, зростом 198 см, минулого сезону забив 23 голи та віддав 7 результативних передач у 45 матчах у всіх турнірах. Його оцінюють у 20-25 млн євро, що відповідає бюджету Мілана на нового нападника цього літа.

Також у сфері інтересів клубу перебуває одноклубник Арокодаре по збірній Нігерії Віктор Боніфацій, однак його вартість може сягати 40-45 млн євро, що робить трансфер менш реалістичним.